До Омска не добрались пять тонн свиного шпика
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 15:30, последнее обновление 1 декабря 2017, 15:55  •  печать

До Омска не добрались пять тонн свиного шпика

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Инспекторы Россельхознадзора задержали автомобиль из Казахстана, который перевозил шпик.

Автомобиль досмотрели на российско-казахстанской границе вблизи Исилькуля. После осмотра груза и анализа представленных документов выяснилось, что на партию шпика общим весом 4800 кг был предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза с несоответствующими данными. Поэтому автомобиль развернули, и продукт вернулся в Казахстан. Владельца шпика привлекли к административной ответственности.

Теги  •  #государственная граница #нарушитель #Россельхознадзор

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