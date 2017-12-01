До Омска не добрались пять тонн свиного шпика

Автомобиль досмотрели на российско-казахстанской границе вблизи Исилькуля. После осмотра груза и анализа представленных документов выяснилось, что на партию шпика общим весом 4800 кг был предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза с несоответствующими данными. Поэтому автомобиль развернули, и продукт вернулся в Казахстан. Владельца шпика привлекли к административной ответственности.