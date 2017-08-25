Рецидивист из Казахстана пытался пересечь границу Омской области в носках

Житель Казахстана, отсидевший в российской тюрьме несколько лет, был выдворен из страны. Однако мужчина решил вернуться обратно в Россию и попался во время пересечения границы.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали жителя Казахстана при попытке незаконно пересечь границу России в Черлакском районе. Во время следственных мероприятий стало известно, что в 2014 году по решению Таганского районного суда Москвы иностранец был привлечён к уголовной ответственности по статье "Кража" с наказанием в виде лишения свободы на три года.

В 2017 году после отбывания срока наказания мужчина был депортирован в Казахстан. Также ему закрыли въезд на территорию России до 2020 года, о чем он был письменно уведомлён.

Как объяснил сам нарушитель, он захотел продолжить свою преступную деятельность, поэтому вернулся обратно в РФ. Мужчина понимал, что законно перейти через границу он не сможет, поэтому решил пересечь её в обход пунктов пропуска.

Ночью он надел на ботинки носки, чтобы скрыть следы, но был задержан пограничниками. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.