Экс-судья, обвиняемый во взяточничестве, пользовался гаражом омского предпринимателя

В Омском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего судьи Куйбышевского райсуда Сергея Москаленко, покончившего жизнь самоубийством в январе 2017 года. После этого, в сентябре, ему посмертно предъявили обвинение во взятке от главы омской строительной компании "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Судья якобы пообещал бизнесмену уйти от наказания за кражу денег дольщиков. Сам Берг, напомним, был застрелен в лесополосе на окраине Омска в октябре 2015 года.

Ранее сын строителя Денис Берг заявил облсуду, что лично ремонтировал судье гараж по улице Дмитриева, чтобы помочь в делах отца. Сегодня дал показания владелец этого гаража предприниматель Юрий Липин.

По его словам, он, как и покойный судья, тоже родом из Москаленок. "Я его хорошо знал. Лет 30 знакомы были. Отношения были хорошие, дружеские", - сообщил Липин и продолжил, что, когда судье понадобился гараж, он не отказал и сразу отдал ключи.

Это мой гараж с тех пор, как построили, года с 2006-2007. Фактически им не пользовались, там света не было, никакого ремонта. Кирпичные стены, бетонный пол, окно, ни стеллажей, ни вещей там не было. До женитьбы сын им пользовался, а потом переехал в другой район, наверное, в 2011-2012 году. Когда Сергей Сергеевич переехал на "Кристалл", попросил у меня гараж. Это было примерно в 2014-2015. Я просто отдал и все, без каких-то условий, - рассказал суду Липин.

Он уточнил, что Москаленко сам платил взносы в гаражный кооператив. О ремонте гаража владелец не знал, как и о том, кто и за сколько провел работы.

Мне понадобился гараж, наверное, за день или два до покушения на Сергея Сергеевича. Он отдал ключи сыну моему, а тот позвонил и сказал, что замок взломан. Тогда уже увидел, что ремонт сделан, потолки "Армстронг", линолеум, свет проведён. Позвонил ему [судье], когда уже покушение было, поблагодарил за ремонт, тот сказал, что ничего взамен не надо, - пояснил обстоятельства свидетель.

По словам Липина, больше с судьей они не общались. В общей сложности Москаленко пользовался гаражом около полутора лет, оценил Липин, в заключение добавив: "Он попросил, и я просто дал ключи. Хороший человек был".