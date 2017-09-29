В Омске начнётся суд над покойным судьёй Москаленко, обвиняемым во взяточничестве

Как стало известно сегодня, 29 сентября, прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судьи Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, Москаленко, рассматривая уголовное дело омского застройщика Виктора Берга - бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001", обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 млн руб., невыплате заработной платы работникам предприятия и ряде других преступлений, получил взятку от предпринимателя. Но ограничился не только деньгами. СМИ сообщали, что строитель делал ремонт у служителя Фемиды. Напомним также, что следствие подозревало судью Сергея Москаленко и в убийстве самого Берга, следствие по которому до сих пор не завершено. Берг застрелен в октябре 2015 года.

- В августе 2016 года бывшему судье было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Вину он не признал. В январе 2017 года обвиняемый умер. Родственниками умершего согласие на прекращение уголовного дела в связи со смертью не дано. Расследование уголовного дела проведено в общем порядке, - пояснили в прокуратуре.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения.

Сергей Москаленко был найден мёртвым 14 января на территории парка 300-летия Омска. По версии правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством.