В Омске начнётся суд над покойным судьёй Москаленко, обвиняемым во взяточничестве
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 15:31  •  печать

В Омске начнётся суд над покойным судьёй Москаленко, обвиняемым во взяточничестве

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Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело покойного служителя Фемиды отправится в суд.

Как стало известно сегодня, 29 сентября, прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судьи Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, Москаленко, рассматривая уголовное дело омского застройщика Виктора Берга - бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001", обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 млн руб., невыплате заработной платы работникам предприятия и ряде других преступлений, получил взятку от предпринимателя. Но ограничился не только деньгами. СМИ сообщали, что строитель делал ремонт у служителя Фемиды. Напомним также, что следствие подозревало судью Сергея Москаленко и в убийстве самого Берга, следствие по которому до сих пор не завершено. Берг застрелен в октябре 2015 года.

- В августе 2016 года бывшему судье было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Вину он не признал. В январе 2017 года обвиняемый умер. Родственниками умершего согласие на прекращение уголовного дела в связи со смертью не дано. Расследование уголовного дела проведено в общем порядке, - пояснили в прокуратуре.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения.

Сергей Москаленко был найден мёртвым 14 января на территории парка 300-летия Омска. По версии правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством.

Теги  •  #Виктор Берг #прокуратура #Сергей Москаленко #суд

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