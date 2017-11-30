Россияне предпочитают отмечать Новый год в Омске

Омск попал в число регионов, куда больше всего покупают авиабилетов на "новогодние" даты.

Ростуризм со ссылкой на данные туристических предложений и сервисы бронирования билетов сообщил, куда поедут россияне на новогодние каникулы. Так, лидерами традиционно являются Краснодарский край (47,34 % запросов на туры по России) и Крым (32,65 %). В числе популярных для отдыха регионов также Москва и Московская область (5,56 %), Республика Карелия (3,23 %), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,97 %).

Ранние продажи авиабилетов по России, совершенные с июня по октябрь на период новогодних праздников, выросли на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные направления для авиапутешествий - Сочи (3 % от всех продаж), Минеральные воды (2 %), Симферополь (1,4 %), Екатеринбург (1,2 %), Красноярск (1 %), Санкт-Петербург (1 %), Ростов-на-Дону (0,9 %), Уфа (0,9 %), Краснодар (0,8 %) и Омск (0,7 %). При этом средняя стоимость авиабилетов снизилась в большей степени по внутренним направлениям - на 8 %.

Что касается мировых направлений, то основная масса россиян выбрала Таиланд. На втором месте - ОАЭ (13,33 % запросов), а замыкает тройку лидеров Турция - 7,52 % запросов.

Напомним, что в прошлом году Омск оказался одним из городов России, которые показали рекордные результаты по бронированию авиамаршрутов на Новый год.