Самая большая елка в Омске будет установлена в Нефтяниках

В Советском парке начали подготовку к Новому году. К середине декабря у входа в парк разместят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также собаки - символа Нового года. Появится трехметровый ледяной фонтан, а также цветы изо льда, которые "распустятся" в канун Нового года. Кроме этого, будет построен снежный городок с лабиринтом, ледяным дворцом с подсветкой, чашами и горками для катания.

Уже завершены работы по установке елки. Как рассказал главный инженер Советского парка Эдуард Сергеев, символ Нового года имеет идеальную форму и все сосны подбирались по размерам. После того как будет смонтирована праздничная иллюминация, начнутся работы по украшению ели новогодними игрушками. Их сейчас готовят воспитанники дошкольных учебных заведений и начальных классов средних школ округа.

- Делалось это на земле, когда стволы хвойников подгонялись по диаметру, а само дерево - по высоте. Затем они поднимались монтажниками на двадцатиметровую высоту и устанавливались в специальные крепления. Сегодня она даже без новогодних игрушек выглядит настоящей красавицей, видна издалека, - рассказал Эдуард Сергеев.

Отметим, что елка в Советском парке будет выше, чем новогодняя красавица в парке 30-летия ВЛКСМ. Там главный символ праздника установят к 15 декабря за клумбой, ближе к сцене. Для её устройства будет использовано более 240 лесных красавиц из Большереченского района, а высота ёлки составит 18 метров. На "газоне" рядом с ней расположится городок горок.

- Если смотреть от уровня Иртыша, то елка в Советском парке еще выше. Он вообще находится в особенном месте, где за счет склонов создается иллюзия всего высокого, - рассказал "Омск Здесь" директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. - В парке 30-летия ВЛКСМ пока установлен только остров, а сама елка еще не собрана, но сосны уже ждут. Здесь все сложнее с иллюминацией. Только определился победитель, кто будет ее монтировать.

Добавим, что открытие елки в Советском парке пройдет в форме театрализованного представления "За пять минут до новогоднего чуда", которое состоится 26 декабря в 17:00, а главная елка в парке им. 30-летия ВЛКСМ откроется 24 декабря. В ночь на 1 января, с 23 до 3 часов в главном парке пройдёт праздничная новогодняя программа. Впервые здесь может прогреметь настоящий фейерверк.