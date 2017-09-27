Стало известно место установки главной городской ёлки на Новый год

Об этом сегодня, 27 сентября, рассказал директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. По его словам, в преддверии праздника пространство парка разделят на несколько зон, в главной из которых уже по традиции разместятся ледяной городок, каток, аллея с ледяными фигурами символов наступающего года. В настоящее время готовится концепция оформления всей территории парка к празднику.

Говорить о том, как будет наполнена площадка на новогодние праздники, пока рано. Естественно, будут горки - мы их делаем максимально допустимыми по ГОСТу, и сделать это не так-то просто. В парке им. 30-летия ВЛКСМ будет четыре большие горки в разных точках, потому что прошлый год показал, чтобы прокатиться на одной большой горке, нужно отстоять большую очередь, - сообщил Константин Лукашевич. - Ледовый городок будет построен по принципу московского. Да, у нас есть каток со стороны "Юности" и "Красной звезды", но будет возможность просто покататься по аллеям по залитым дорожкам. Самая большая шестиметровая горка будет установлена в саду "Сибирь".

Также Константин Лукашевич пояснил, что главная городская ёлка останется в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, будут доступны мангальные зоны и зимняя рыбалка на озере.

Как добавил и. о. директора департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко, сейчас готовятся два дизайн-проекта по двум главным площадкам празднования Нового года - парку им. 30-летия ВЛКСМ и Омской крепости: "Горки будут построены по такому принципу, который мы никогда не использовали. Сейчас вместе с разработчиками мы готовим интересный проект - при входе в парк по этой горочке можно будет прийти к центральной ёлке. Так можно будет до неё прокатиться детям. В Омской крепости тоже будет выбрано интересное решение, о котором также скажем ближе к Новому году".