Депутаты требуют навести порядок на конечных остановках в Омске.

В горсовете обсудили благоустройство и содержание площадок для стоянки транспорта на конечных остановках.

Информацию озвучил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин. Он выступил на комитете по вопросам ЖКХ и транспорта 29 ноября и пояснил, что четыре площадки в городе передано в аренду. Тема, которая часто обсуждается в городском парламенте, вызвала много вопросов у депутатов нового созыва.

Аркадий Лунев поинтересовался, почему такие площадки не обустраиваются и нет ли отдельной программы по ним. Евгений Фомин пояснил, что проблема есть – например, в Амуре площадка даже урнами не оборудована, и водители выбрасывают мусор рядом с жилым домом. Кроме того, он напомнил о запланированной реконструкции Привокзальной площади, которую пока не воплотили. А оттуда планировали вынести конечную остановку транспорта, но против оказались жители улицы Труда. Пока ситуация находится в подвешенном состоянии.

Александр Калякин напомнил, что никак не могут навести порядок возле конечной остановки на Гуртьева. Он предложил поставить там биотуалеты и решить с перевозчиками, чтобы они "там такой хаос не устраивали".

- Мы все равно не отстанем и порядок будем наводить в этом плане, - обратился Калякин к руководству департамента городского хозяйства.