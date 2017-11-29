Депутаты требуют навести порядок на конечных остановках в Омске
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 15:08, последнее обновление 29 ноября 2017, 15:12  •  печать

Депутаты требуют навести порядок на конечных остановках в Омске

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Депутаты требуют навести порядок на конечных остановках в Омске.

В горсовете обсудили благоустройство и содержание площадок для стоянки транспорта на конечных остановках. 

Информацию озвучил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин. Он выступил на комитете по вопросам ЖКХ и транспорта 29 ноября и пояснил, что четыре площадки в городе передано в аренду. Тема, которая часто обсуждается в городском парламенте, вызвала много вопросов у депутатов нового созыва. 

Аркадий Лунев поинтересовался, почему такие площадки не обустраиваются и нет ли отдельной программы по ним. Евгений Фомин пояснил, что проблема есть – например, в Амуре площадка даже урнами не оборудована, и водители выбрасывают мусор рядом с жилым домом. Кроме того, он напомнил о запланированной реконструкции Привокзальной площади, которую пока не воплотили. А оттуда планировали вынести конечную остановку транспорта, но против оказались жители улицы Труда. Пока ситуация находится в подвешенном состоянии.

Александр Калякин напомнил, что никак не могут навести порядок возле конечной остановки на Гуртьева. Он предложил поставить там биотуалеты и решить с перевозчиками, чтобы они "там такой хаос не устраивали". 

- Мы все равно не отстанем и порядок будем наводить в этом плане, - обратился Калякин к руководству департамента городского хозяйства.

Теги  •  #Горсовет #конечная остановка #остановка #транспорт

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