На дороги и дома Омска выделили сотни миллионов рублей

Сегодня, 29 ноября, на комитете по вопросам ЖКХ и транспорта обсудили основные положения бюджета Омска на 2018 год. Главный финансист города Инна Парыгина рассказала депутатам, на что заложены средства: дороги, тротуары, благоустройство и озеленение города. Расходы бюджета-2018, напомним, составляют 14,8 млрд руб., но эта сумма возрастет при внесении изменений в бюджет.

Депутат Алексей Сокин поинтересовался, как обстоят дела с капремонтом жилья. В Омске есть судебные решения на 13 млрд руб., обязывающие мэрию заниматься капремонтом. Выяснилось, что в 2018 году на 60 млн руб. отремонтируют 15 домов, по которым есть решения суда. Сокин уточнил, будет ли поддержка от областной власти. Парыгина рассказала, что обращения есть, но ответов пока нет.

Председатель комитета Виталий Путинцев поинтересовался, заложены ли в бюджете города средства, обещанные новым главой региона Александром Бурковым. Оказывается, пока нет, но есть понимание, что доходная часть бюджета будет выше запланированной.

- Мы в прошлом созыве горсовета постоянно ставили перед администрацией задачу по увеличению доходов бюджета. Больше миллиарда доходов в казну приносят земельные участки, вернее, их небольшая часть. Над остальными не работают. У нас десятки тысяч коммуникаций лежат в земле, а сервитут от них запланирован всего в размере 3,2 млн руб. - с 300 тыс. руб. вырос. Много сделала администрация, но это мизерная цена за коммуникации, которые лежат в земле. Эти доходы реально повысить до 30 млн руб. А куда их распределить, вы найдете, - высказался присутствующий на заседании депутат заксобрания Валерий Кокорин.

Кроме того, он предложил продавать землю под зданиями, чтобы за нее платили земельный налог, и устанавливать платежи за землю на территории санитарных зон предприятий.

Житель Омска, энергетик Николай Паршуков предложил направлять больше средств на модернизацию коммуникаций и делать акцент на людей, работающих в сфере ЖКХ.

Депутаты обсудили и состояние омских дорог, и проезд фур по ним, и гарантийные обязательства компаний, ремонтирующих магистрали.

- В каждом договоре предусмотрен обязательный пункт по гарантии, и уже весной 2017 года подрядчики за свой счет устраняли недоделки, выявившиеся после зимы, - напомнила Инна Парыгина.

В связи с тем, что письменных поправок не поступило, депутаты приняли бюджет во втором чтении в параметрах, предложенных администрацией. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании горсовета, где соберутся все депутаты.