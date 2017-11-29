Общественный транспорт в Омске поедет по Жукова, набережной и Панфилова 

Вопрос обсудили в горсовете 29 ноября на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта. Чтобы санкт-петербургское предприятие разработало новую схему движения, потребовалось изучить больше 500 тыс. передвижений омичей на общественном транспорте.

Директор дептранса озвучил первый базовый принцип новой схемы: определен новый интервал движения транспорта. Автобусы большого и среднего класса должны ездить с интервалом 8-10 минут, малого - 7-8 минут. Вторым принципом будет запуск маршрутов на улицах, где до этого общественный транспорт не ездил: Панфилова, Жукова, Иртышской набережной. При этом пока до конца непонятно, сколько средств пойдет на создание новых остановок. Третьим станет принцип минимального числа пересадок при поездках по всему городу.

Мартыненко добавил, что разработчик схемы учел строительство новых крупных микрорайонов: Прибрежного, Амурского, Рябиновки и других. Всего в новой сети 127 маршрутов: 100 автобусных, 21 троллейбусный и 6 трамвайных. Теперь дублирующих друг друга маршрутов будет меньше. На 15 % снизится нагрузка транспорта на центральные магистрали - например, сейчас по Маркса ездит тысяча общественных транспортных средств. На 17 % снизится нагрузка на остановки, на 9 % - затраты на перевозки по регулируемым тарифам.

Алексей Мартыненко назвал проблемой высокую степень износа муниципального транспорта - она составляет 93 %. Ежегодно автобусы выходят из строя, приобретаются новые автобусы и троллейбусы, например, 30 автобусов ПАЗ в 2017 году. Кроме того, ведется капремонт трамваев и троллейбусов, в том числе переданных из Москвы. В 2017 году их отремонтировали 10 и 12 соответственно.

Мартыненко добавил, что дептранс работает над новыми формами безналичной оплаты проезда.

Председатель комитета Виталий Путинцев пояснил, что депутаты могут рекомендовать мэрии свои предложения по решению транспортных вопросов. Алексей Провозин спросил, как жители узнают о новых и измененных маршрутах, и предложил организовать для омичей многоканальную горячую линию.

- Марья Ивановна утром выйдет на остановку - а там незнакомые автобусы, - предположил депутат.

- Информация размещена в интернете, опубликуем ее в печатных СМИ. К тому же многие маршруты, исключенные из схемы, по факту не работают, их нет, - пояснил Матыненко.

Юрий Федотов посчитал: то, что схема сделана - хорошо, но она должна дорабатываться.

- Попытки снизить себестоимость повлияют на стоимость проезда, возможно, она дольше не будет повышаться. Нужно, чтобы все перевозчики шли в РЭК и защищали там свои тарифы. И позицию департамента по оплате безналом нужно поддерживать, уже даже президент об этом говорил. Это позволит видеть доходы транспортников и получать от них больше налогов в бюджет, - пояснил Юрий Федотов.

Председатель профсоюза работников автотранспорта Александр Илюхин отметил, что новая схема движения должна помочь качественнее и быстрее перевозить омичей, но нужно вовремя реагировать на сложности при ее воплощении и быстро их исправлять.

- Что касается перевозчиков - власть определяет политику пассажирских перевозок: сеть, контроль, управление. Перевозчик обязан все это выполнять, - подчеркнул Илюхин.

Депутаты отметили, что новый порядок работы власти с перевозчиками, особенно частными, позволит вывести рынок "из тени" и получать больше средств в городской бюджет. Они решили создать рабочую группу по внедрению новой транспортной сети в Омске. Туда вошли Владимир Казанин, Дмитрий Петренко, Дмитрий Сахань, Олег Афанасьев, Алексей Ложкин, Андрей Никитин. Председателем стал Владимир Казанин.