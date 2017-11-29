Депутаты в Омске не стали сокращать расходы на городские газеты

На "Третью столицу" и "Вечерний Омск" в 2018 году из бюджета будет выделено 20 млн руб.

Депутат Олег Афанасьев 29 ноября на заседании комитета по вопросам ЖКХ вышел с неожиданной поправкой. Он предложил сократить расходы на СМИ, а именно на газету "Третья столица", где публикуются все официальные документы мэрии и горсовета, и направить освободившиеся средства на кронирование деревьев. По его словам, газета выходит тиражом 630 экземпляров.

Вице-мэр Омска Инна Парыгина возразила, что сравнение Афанасьева неадекватно.

- Если бы вы видели, какое количество страниц в "Третьей столице", где публикуются все документы, и обычную газету с несколькими страницами, вы бы все поняли, - добавила Парыгина.

Замдиректора департамента информполитики мэрии Виктор Гашеев объяснил, что средства направляются на издания, учредитель которых - мэрия Омска. 20 млн руб. на 2018 год выделены на газеты "Вечерний Омск. Неделя", "Третья столица" и пять окружных газет. Дело в том, что в уставе Омске и федеральном законодательстве прописаны требования по публикации нормативных и законодательных актов.

- Информирование населения по социально важным проектам, которые мы проводим с использованием СМИ, является обязанностью мэрии города, - добавил Гашеев.

По его словам, несмотря на рост цен, затраты на газеты в течение последних пяти лет остаются на одном уровне.

Председатель комитета Виталий Путинцев пояснил, что поправки должны подаваться вовремя, чтобы с ними могли познакомиться, и данную поправку не поддержал.

- "Третья столица" для Омска - то же самое, что "Российская газета" для правительства страны. Из нее жители узнают о нормативно-правовых актах, - привел понятный пример Путинцев.

Юрий Федотов напомнил, что в прошлом созыве депутаты в два раза урезали расходы мэрии на СМИ. Он поддержал идею Афанасьева по выделению средств на кронирование деревьев, но посчитал, что нужно искать другой источник финансирования этой работы.

Владимир Казанин пояснил, что "Третья столица" - официальный печатный орган, который обязан быть. Даже если закрыть одно издание, придется открывать другое аналогичное.

Вице-спикер Андрей Ткачук пояснил, что он как человек, который долго занимался издательской деятельностью, понимает, что газеты - это "сложная кухня". По его словам, в "Третьей столице" обязаны публиковать разные документы - от бюджета на 200 страниц до постановления на одну страничку. А договориться с типографиями о сниженной цене сложно.

- Здесь каждая копейка работает, и нет никакого жира. Предлагаю это предложение не поддерживать, - пояснил Ткачук.

Алексей Провозин предложил в рабочем порядке предоставить в комитет структуру расходов на газеты, чтобы депутаты изучили информацию, и у них не возникало вопросов.

В итоге народные избранники проголосовали против поправки депутат Афанасьева. Официальные газеты Омска получат финансирование.