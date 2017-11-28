В Омске отменят еще 27 маршрутов

Из-за внедрения новой транспортной сети 27 маршрутов отменят, 14 - объединят, а для 56 - изменят схему движения. Появятся в городе и новые маршруты.

Департамент транспорта мэрии Омска обнародовал информацию о внедрении новой маршрутной сети, разработчиком которой выступил СПбГУ. Омичей ожидает отмена 27 маршрутов, еще 14 - объединят, поскольку они дублируют друг друга, а на 56 - изменят схему движения. Об этом сообщает "Омск-Информ".

Большая часть из 27 маршрутов уже не работает и существует только на бумаге. Остальные будут заменены альтернативными. В первую очередь власти намерены убрать маршруты № 11, 31, 52, 56, 66, 77, 80, 202, 210, 270, 271, 329, 349, 358, 395 и 419. Также будут ликвидированы работающие маршруты: № 39, 70, 87, 94, 304, 309, 346, 381, 365.

Как сообщил изданию директор департамента транспорта Игорь Кожухов, вместо отмененного автобуса № 39 запустят автобус № 62. Пассажиры автобусов № 70 и 94 пересядут на маршрутку № 503. Тем же, кто ездит на маршрутке № 304, предложили пересесть на троллейбус № 16.

Автобус № 318 будет ездить в микрорайон Тополинный, а маршрутки № 415, 343 и 411 отправят в Тополинный через поселок Прибрежный. Автобус № 96 станет ездить до "Меги" через 12-й микрорайон, а маршрут № 389 продлят до завода СК.

Перемены затронут и троллейбусы. Так, вместо троллейбуса № 8 ("Лукьяновка - ДК имени Малунцева") запустят новый маршрут № 1 ("Лукьяновка - Ж/д вокзал"). Также власти хотят возродить троллейбус № 14 ("завод Попова - Солнечный"). Маршрутка № 470, которая частично дублирует его схему проезда, станет ездить по улице Герцена и 7-й Северной.

В Омске появятся несколько новых маршрутов. Среди них автобус № 18 ("Гашека - Крупской"), № 54 ("Рябиновка - Лукьяновка"), № 62 ("Бударина - Большая Островка") и № 40 ("Лукьяновка - "Мега").

Петербургские разработчики решили, что стоит объединить некоторые маршруты. В их числе № 47 и 47Н, 51 и 51Н, 58 и 58Н, 83 и 83Н, 89 и 89Н, 117 и 117Н, 125 и 125Н.

Некоторые маршруты создадут на базе уже имеющихся. Так, объединение ждет автобусы № 3 и 200. Новая схема будет проложена из Нефтяников до Кировской администрации (с рейсами по утрам и вечерам до микрорайона Входной).

Также слияние ждет № 6Н и 514 (от улицы Бархатовой до 3-й Железнодорожной), № 17 и 60 (транспорт будет ездить через ж/д вокзал, аэропорт и Новостройку), № 21 и 413 (от поселка Солнечного до Ясной Поляны), № 46 и 350 (от Порт-Артура до улицы Облепиховой в Амурском поселке), № 49 и 79 (от улицы Бархатовой до ПО "Иртыш") и № 50 и 225 (из Авиагородка через Красный Путь в Нефтяники).