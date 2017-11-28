Омич утопил только что купленный автомобиль в Иртыше

Только вчера ГУ МЧС России по Омской области напоминало жителям региона о том, что ледовые переправы еще не готовы к нагрузке и не стоит рисковать своей жизнью, пытаясь сократить себе путь по неокрепшему льду. Но сегодня пресс-служба сообщила о первом происшествии на льду.
Сегодня утром водитель на автомобиле ВАЗ-2106 попытался перебраться на другой берег Иртыша по льду. Но через сорок метров езды недостаточно замерзшая река подвела, машина ушла в воду. К счастью, мужчина успел выбраться.
- В ходе беседы с водителем стало известно, что он приобрел новый автомобиль и спешил переправить его на другой берег в село, где проживает. По неизвестным причинам, пересекая Иртыш в несанкционированном месте, он съехал в полынью размерами около 100 на 160 метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.
В районе, где провалился автомобиль, всего неделю назад прекратил свою работу паром. Река стала замерзать и вдоль нее образовалась огромная полынья, где даже человеку опасно ходить, потому действия мужчины не поддаются рациональному объяснению. Спасатели же собираются уделять этому участку реки повышенное вынимание.
Мы усилим патрулирование указанной местности, будем объяснять водителям, что проезд здесь не просто запрещен, а опасен для жизни. Будут направлены информационные письма в прокуратуру и администрацию района для принятия мер дополнительного реагирования, - рассказал руководитель Усть-Ишимского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области Александр Перминов.
"Повышенное вынимание" - Когда опечатка к месту))
И где же это сейчас новые шестерки продают? заверните две! автор новости-завязывай с наркотой!
Глупо так рисковать, водителю просто повезло, что выбрался. Пора учиться на чужих ошибках.
Вряд ли наш народ предохранительными мерами удержишь. Но мужик себя и так наказал.
Да уж, горе-водитель запомнит такой инцидент на всю жизнь, только купил машину и тут такое. Но главное, что жив остался, машину можно и новую купить.