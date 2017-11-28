Омич утопил только что купленный автомобиль в Иртыше

Только вчера ГУ МЧС России по Омской области напоминало жителям региона о том, что ледовые переправы еще не готовы к нагрузке и не стоит рисковать своей жизнью, пытаясь сократить себе путь по неокрепшему льду. Но сегодня пресс-служба сообщила о первом происшествии на льду.

Сегодня утром водитель на автомобиле ВАЗ-2106 попытался перебраться на другой берег Иртыша по льду. Но через сорок метров езды недостаточно замерзшая река подвела, машина ушла в воду. К счастью, мужчина успел выбраться.

- В ходе беседы с водителем стало известно, что он приобрел новый автомобиль и спешил переправить его на другой берег в село, где проживает. По неизвестным причинам, пересекая Иртыш в несанкционированном месте, он съехал в полынью размерами около 100 на 160 метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

В районе, где провалился автомобиль, всего неделю назад прекратил свою работу паром. Река стала замерзать и вдоль нее образовалась огромная полынья, где даже человеку опасно ходить, потому действия мужчины не поддаются рациональному объяснению. Спасатели же собираются уделять этому участку реки повышенное вынимание.