Житель Омска занимался контрабандой костей мамонта
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 08:47, последнее обновление 29 ноября 2017, 09:18  •  печать

Житель Омска занимался контрабандой костей мамонта

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Мужчина продавал окаменелые останки вымерших животных иностранцам, отправляя их посылками.

Омич наладил продажу костей мамонтов, носорога и бизона в другие страны, размещая объявления о необычном товаре в интернете. Он отправлял их покупателям обычными международными посылками.

По заключению эксперта, изъятые предметы являются культурными ценностями стоимостью свыше 100 000 рублей, - поясняет пресс-служба Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы.

 

По закону, чтобы отправить из России окаменевшие кости, необходимо получить решение о возможности вывоза культурных ценностей, которое оформляется в Министерстве культуры РФ. Посылать в почтовых отправлениях через границу подобные объекты запрещено.

За нарушение закона омича могут лишить свободы на срок от трех до семи лет и оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления

Теги  •  #контрабанда #кости мамонтов #мамонт

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Комментарии
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Евгений Малышев  •  29 ноября 2017, 10:53

кости то небось из ближайшего скотомогильника?

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Макс Павлов  •  29 ноября 2017, 09:47

Внушительный срок и штраф, неужели он действительно рассчитывал остаться безнаказанным размещая подобные объявления в интернете?

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Алекс   •  29 ноября 2017, 10:12

Наверняка он знал, что нарушает закон, но мог рассчитывать, что полиция не просматривает все объявления в интернете. Теперь будет точно знать.

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Иван Грегин  •  29 ноября 2017, 09:23

Наверное, предприимчивый мужчина не знал, что кости это не просто кости, а культурные ценности и какая ответственность за это без разрешения.

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