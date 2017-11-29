Житель Омска занимался контрабандой костей мамонта

Омич наладил продажу костей мамонтов, носорога и бизона в другие страны, размещая объявления о необычном товаре в интернете. Он отправлял их покупателям обычными международными посылками.

По заключению эксперта, изъятые предметы являются культурными ценностями стоимостью свыше 100 000 рублей, - поясняет пресс-служба Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы.

По закону, чтобы отправить из России окаменевшие кости, необходимо получить решение о возможности вывоза культурных ценностей, которое оформляется в Министерстве культуры РФ. Посылать в почтовых отправлениях через границу подобные объекты запрещено.

За нарушение закона омича могут лишить свободы на срок от трех до семи лет и оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления