На омские дороги выйдут 12 новых автобусов

Новые автобусы марки ПАЗ выйдут на улицы Омска уже завтра. Новый транспорт оснащен дизельными двигателями и автоматическими коробками передач.

В Омск прибыла последняя в этом году партия автобусов для муниципальных пассажирских предприятий. 12 автобусов марки ПАЗ приобретены в лизинг для обновления городского транспортного парка.

В автобусах установлены автоматические коробки передач и дизельные двигатели "Евро-4". Весь транспорт оснащен навигационным оборудованием, совмещенным с системой департамента транспорта. Каждый автобусы вмещает 64 пассажира.

Новый транспорт выйдет на улицы города уже завтра, 29 ноября. Добавим, что в этом году парк муниципальных ПАТП пополнился 30 новыми машинами.