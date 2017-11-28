На омские дороги выйдут 12 новых автобусов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 14:39, последнее обновление 28 ноября 2017, 15:24  •  печать

На омские дороги выйдут 12 новых автобусов

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Новые автобусы марки ПАЗ выйдут на улицы Омска уже завтра. Новый транспорт оснащен дизельными двигателями и автоматическими коробками передач.

В Омск прибыла последняя в этом году партия автобусов для муниципальных пассажирских предприятий. 12 автобусов марки ПАЗ приобретены в лизинг для обновления городского транспортного парка.

В автобусах установлены автоматические коробки передач и дизельные двигатели "Евро-4". Весь транспорт оснащен навигационным оборудованием, совмещенным с системой департамента транспорта. Каждый автобусы вмещает 64 пассажира.

Новый транспорт выйдет на улицы города уже завтра, 29 ноября. Добавим, что в этом году парк муниципальных ПАТП пополнился 30 новыми машинами.

Теги  •  #автобус #департамент транспорта #ПАЗ

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