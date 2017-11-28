Рождественский пост - 2017: что можно и что нельзя

Рождественский пост начинается сегодня, 28 ноября, и продлится 40 дней, завершившись накануне Рождества Христова, 6 января. Пост призван очистить тело и душу человека к одному из самых важных праздников православного календаря. Воздержание от пищи не самоцель поста, и, как говорят многие священнослужители, в Рождественский пост стоит, прежде всего, обратить внимание на свою душу и поведение.

- Бодрствуйте и молитесь, - слышим мы Его слова, - чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мф.26,40). Это духовное бодрствование, это время частой молитвы и есть пост. Пост есть ободрение, укрепление нашего духа и усмирение нашей плоти с ее похотями и немощами. Для того чтобы усмирить ее, на время поста даны различные запреты: невкушение скоромной пищи, уклонение от различных увеселений и развлечений. <…> Будем же искренне соблюдать наступающий пост, чтобы это сорокодневное странствие для всех нас было счастливым и плодотворным, - дал напутствие митрополит Омский и Таврический Владимир.

Рождественский пост не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, старикам и немощным, людям, страдающим серьезными заболеваниями и людям с большой физической нагрузкой.

Условно Рождественский пост делят на три этапа: с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца), с 20 декабря по 1 января и со 2 по 6 января. Питание в эти периоды разное, но Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты.

Во время поста запрещается употреблять мясо, молоко, яйца, сыр, сливочное масло. Рацион может включать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

По понедельникам, средам и пятницам не разрешается есть рыбу, а пищу с растительным маслом можно принимать только после вечерни. В остальные дни (вторник, четверг, субботу и воскресенье) разрешена пища с добавлением растительного масла. Рыбу можно по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг. Строгость поста усиливается со 2 января. В эти дни до самого Рождества запрещена даже рыба, а в России как раз в эти дни празднуется Новый год. 6 января, в Сочельник, нельзя есть до первой звезды.

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, прощением обид, воздержанием от соблазнов и пороков, а также отказом от развлекательных мероприятий.