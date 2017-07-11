В Таре завершается реставрация старейшей церкви Омской области
Культура  •  11 июля 2017, 12:58, последнее обновление 11 июля 2017, 13:09  •  печать

В Таре завершается реставрация старейшей церкви Омской области

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Реставрация тарского Спасского собора завершится осенью этого года.

В Таре была проведена комиссионная проверка выполненных реставрационных работ в Спасском соборе, а также совещание по подготовке памятника архитектуры к торжественному освящению после проведённой комплексной реставрации. Напомним, на восстановление Спасского собора было выделено более 150 млн рублей. Реставрационные работы предусматривают устройство новой парадной лестницы на второй этаж и обновление внешнего облика памятника архитектуры: замену кровли собора и реставрацию кирпичной кладки здания.

- Сроки реконструкции выдерживаются. Считаю, что осенью 2017 года она будет завершена. Освящение будет приурочено к православному празднику, - рассказал координатор проекта "Историческая память", член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Попов.

Напомним, что реставрация здания началась ещё в 2015 году. Московский подрядчик "Ремстрой" решил разобрать главку собора с башенкой, что не устроило местных краеведов. С 2016 года на объект зашло ООО "Реставратор" из Великого Новгорода, обещав вернуть собору исторический облик, но они не смогли этого сделать, так как первоначальный вид здания не сохранился. В итоге за основу здания при реставрации был взят аналогичный пример из Тобольска. 

Отметим, что Спасский собор 1754-1783 годов постройки - это самая первая каменная церковь на территории региона. В 1990 году здание Спасской церкви было передано в ведение вновь образованной Омско-Тарской епархии, а через год на колокольню собора было поднято восемь колоколов, изготовленных в Киеве и Воронеже. Самый большой - Благовест - весит 1050 кг. К 400-летию Тары была произведена реставрация здания Спасского собора, восстановлена ограда, позолочены кресты и купола храма. Отметим также, что церковь дважды пострадала от шаровой молнии - в 1980 и 2001 годах. Испорченные элементы - купол и маковка с крестом - сразу же были восстановлены. В настоящее время в Спасском кафедральном соборе регулярно проводятся богослужения. Это единственный в Таре памятник истории и архитектуры федерального значения.

Добавим, что самой старой каменной церковью в Омске считается Воскресенский собор, построенный в 1773 году. Он был разрушен в советские годы и восстановили его лишь к 300-летнему юбилею Омска.

Теги  •  #реставрация #Сергей Попов #Тара #фото #церковь

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