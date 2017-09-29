В Омской оласти снова нашли подозрительную свинину
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 20:17, последнее обновление 29 сентября 2017, 20:30  •  печать

В Омской оласти снова нашли подозрительную свинину

По информации Главного управления ветеринарии по Омской области о несанкционированной торговле ​специалисты омского Россельхознадзора проверили торговцев на 31-м километре Русско-Полянского тракте.

В ходе рейда 28 сентября было установлено, что  некий гражданин торговал свининой без ветеринарных сопроводительных документов. У него изъяли 30 кг мяса

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Омской области по африканской чуме свиней от данного мяса были отобраны пробы и направлены БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» на наличие ДНК вируса африканской чумы свиней, - сообщает пресс-служба ведомства, - Продукция была уничтожена путем сжигания. Владелец продукции привлечен к административной ответственности.

По данным Россельхознадзора, всего с начала года было выявлено 538 фактов несанкционированной торговли, наложено штрафов на сумму 278,5 тыс. рублей.

Теги  •  #Россельхознадзор #свинина #чума

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