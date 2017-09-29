Минсельхоз: чума свиней остаётся в холодильниках омичей

В ведомстве полагают, что пока рано ослаблять контроль над распространением АЧС.

В областном правительстве прошло селекторное совещание, посвящённое сложившейся в регионе ситуации с африканской чумой свиней. Свои рекомендации омским властям дал руководитель Управления Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт. Он считает необходимым ужесточить контроль в местах продажи несанкционированной продукции и придорожных кафе, а также обеспечить регулярный надзор за скотомогильниками и свалками, где местные жители могут утилизировать павших животных.

В областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия намерены усилить контроль за оборотом мясопродукции, тем более что начинается сезон массового убоя свиней.

Несмотря на то, что карантин по АЧС снят в 28 из 32 выявленных очагов, вирус чумы свиней не ушёл, и, вполне вероятно, "хранится" в холодильниках вместе с замороженным мясом. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу с населением, чтобы они не использовали мясо, полученное из угрожаемых зон, провести полный учёт содержания скота в личных подсобных хозяйствах, - рассказал глава Минсельхоза Максим Чекусов.

По итогам совещания руководителям муниципальных районов поручено до 1 октября провести сверку поголовья свиней в ЛПХ, дать прогноз по сбыту свинины, организовать доставку скота на убойные пункты, запретить несанкционированную торговлю и др.