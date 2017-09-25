Чума свиней осталась только в двух районах Омской области
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 17:27  •  печать

Чума свиней осталась только в двух районах Омской области

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Карантин по АЧС снят в ещё нескольких населённых пунктах региона.

Губернатор Омской обалсти Виктор Назаров подписал указ о снятии ограничительных мер в Тюкалинском муниципальном районе. До 22 марта населению, проживающему в эпизоотических очагах, запрещено продавать или вывозить свинину и продукты из неё.

Карантин по африканской чуме свиней сейчас действует на территории Любинского и Шербакульского районов. В последнем накануне провели убой свиней и дезинфекцию.

Добавим, что сельчане, чьё поголовье было отчуждено, продолжают получать компенсацию. На данный момент 481 получателю выплачено 32 млн рублей. Размер компенсации составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей - за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

Теги  •  #карантин #Тюкалинский район #чума

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