Чума свиней осталась только в двух районах Омской области

Карантин по АЧС снят в ещё нескольких населённых пунктах региона.

Губернатор Омской обалсти Виктор Назаров подписал указ о снятии ограничительных мер в Тюкалинском муниципальном районе. До 22 марта населению, проживающему в эпизоотических очагах, запрещено продавать или вывозить свинину и продукты из неё.

Карантин по африканской чуме свиней сейчас действует на территории Любинского и Шербакульского районов. В последнем накануне провели убой свиней и дезинфекцию.

Добавим, что сельчане, чьё поголовье было отчуждено, продолжают получать компенсацию. На данный момент 481 получателю выплачено 32 млн рублей. Размер компенсации составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей - за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.