В Омске во время африканской чумы торговали опасной свининой
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 16:17  •  печать

В Омске во время африканской чумы торговали опасной свининой

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У мяса, которое омская предпринимательница пускала для изготовления фарша и шашлыка, не было документов, а качество продукции было сомнительным.

Сотрудники омского Россельхознадзора обнаружили, что в Омске в одном из торговых павильонов индивидуальная предпринимательница продаёт продукты и полуфабрикаты из свинины без ветеринарной санитарной экспертизы, ветеринарного клейма, маркировки, ветеринарных сопроводительных документов. Это не позволило установить, откуда поступает мясо, дату выработки и сроки годности. Ничем не подтверждалось и качество продукции, не проводились её исследования и не оформлялись декларации соответствия. На продажу поступали в основном фарш и шашлыки, которые изготавливались из свинины и субпродуктов неизвестного происхождения.

В результате более 120 кг мяса и мясопродуктов поместили в холодильник-изолятор на хранение без права использования, а ещё 45 кг мяса изъяли из оборота и оставили в холодильнике в торговой точке на изолированное хранение на время контрольно-надзорных мероприятий, сообщила пресс-служба омского Россельхознадзора. Вскоре будет решено, будет ли мясо утилизировано или же его можно использовать в дальнейшем. Также будет определена мера ответственности предпринимательницы.

В ведомстве отмечают, что реализация свинины без ветеринарно-сопроводительных документов в условиях африканской чумы свиней является крайне опасной.

Теги  •  #Россельхознадзор #свинина #чума

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