Виновника мартовских выбросов в атмосферу в Омске назовёт Росприроднадзор
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 15:20, последнее обновление 29 сентября 2017, 17:53  •  печать

Виновника мартовских выбросов в атмосферу в Омске назовёт Росприроднадзор

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Предприятие, виновное в мартовской "газовой атаке" на Омск неизвестно, поскольку не удаётся определить вещество, травившее омичей.

Сегодня, 29 сентября, министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит круглый стол, посвящённый состоянию атмосферного воздуха в Омске. В частности, обсуждается ситуация с выбросами этилмеркаптана, на запах которого омичи жалуются с февраля этого года.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко заявил, что прецедентов этой ситуации нет. По выявленным фактам заведено уголовное дело. Он также сообщил, что виновник выбросов неизвестен. "Его должен назвать Росприроднадзор. Всё тайное становится явным", - отметил чиновник.

Добавим, что результаты специальной экспертизы должны были быть известны ещё в июле, но до сих пор не озвучены.

Теги  •  #Александр Матненко #выбросы в атмосферу #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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