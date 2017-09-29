Арктический воздух принесёт в Омск похолодание

В эти выходные дневная температура воздуха составит +3...+8°C. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью похолодает до нуля градусов, в результате чего местами по области будут наблюдаться слабые гололёдные явления.

Ближе к концу недели погода ухудшится.

Усилится влияние высотного циклона, в тыловой части которого распространится арктический воздух. Вторжение холодной воздушной массы приведёт к похолоданию, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Синоптики добавляют, что октябрь - это переходный месяц от осени к зиме и для него характерна неустойчивая погода с большими температурными контрастами, снегопадами, метелями, гололёдами и туманами. К концу месяца ожидается образование устойчивого снежного покрова.