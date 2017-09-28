Все жилые дома Омска подключены к теплу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 11:23  •  печать

Все жилые дома Омска подключены к теплу

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Отопительный сезон начался по всему городу.

По данным АО "Омск РТС", к сегодняшнему дню, 28 сентября, к отоплению подключён весь жилой фонд Омска. Соответствующие наряды выданы всем управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, даже тем, кто накопил долги перед поставщиком тепловой энергии.

В соответствии с нормативами температура в квартирах должна составлять не ниже +20°С. Если в доме холоднее, то собственникам стоит сначала обратиться в свою управляющую компанию. Если необходимые меры не приняты, то можно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу администрации Омска по телефону 78-78-78 или диспетчерскую службу СП "Тепловые сети" по телефону 40-06-91.

Добавим, что объекты социального значения обеспечены теплом к 25 сентября. Далее к отоплению будут подключаться организации и учреждения, промышленные и административные здания.

Теги  •  #Омск РТС #отопительный сезон

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Комментарии
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Максим Нефедов  •  28 сентября 2017, 11:37

У нас давно тепло включили. До этого такой дубак был, пришлось печку включать в качестве батареи!

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