Все жилые дома Омска подключены к теплу

По данным АО "Омск РТС", к сегодняшнему дню, 28 сентября, к отоплению подключён весь жилой фонд Омска. Соответствующие наряды выданы всем управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, даже тем, кто накопил долги перед поставщиком тепловой энергии.

В соответствии с нормативами температура в квартирах должна составлять не ниже +20°С. Если в доме холоднее, то собственникам стоит сначала обратиться в свою управляющую компанию. Если необходимые меры не приняты, то можно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу администрации Омска по телефону 78-78-78 или диспетчерскую службу СП "Тепловые сети" по телефону 40-06-91.

Добавим, что объекты социального значения обеспечены теплом к 25 сентября. Далее к отоплению будут подключаться организации и учреждения, промышленные и административные здания.