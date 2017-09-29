Мэрия обещает быстрее вывозить снег с омских дорог этой зимой
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 11:20, последнее обновление 29 сентября 2017, 12:00  •  печать

Мэрия обещает быстрее вывозить снег с омских дорог этой зимой

Автор:

Работать коммунальщиков быстрее заставляет закрытый Юбилейный мост.

Этой зимой движение транспорта по центральным магистралям Омска будет осложнено из-за закрытия на капремонт моста по улице Ленина. Предвидя дорожные коллапсы, администрация города меняет процесс очистки дорог от снега. Департаменту городского хозяйства и БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" дано поручение не просто прометать проезжую часть и сдвигать валы к обочине, а оперативно вывозить снежные кучи на полигоны.

В зимний период для удобства передвижения мы должны исключить сужение дорог из-за сдвинутых к обочинам снежных валов на самых загруженных участках. Снег нужно будет оперативно вывозить, - сообщил и. о. мэра Сергей Фролов.

Добавим, что прошлой зимой прокуратура внесла мэру Омска представление из-за ненадлежащего содержания автомобильных дорог города. Также ГИБДД сообщала, что неубранный снег стал одной из основных причин наезда машин на пешеходов. Коммунальщики, в свою очередь, жаловались на нехватку техники для вывоза собранного снега.

Теги  •  #дороги #Сергей Фролов #снег

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Средний доход омичей не превысил 25 тысяч рублей  •  сегодня, 14:47
Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области  •  сегодня, 11:51  •   1
Омич украл рельсы вместо того, чтобы их ремонтировать  •  сегодня, 11:38
Шалаев объяснил, почему не играет Сундстрём  •  вчера, 22:32  •   2
Омичка лишилась денег с карты, отказавшись купить несуществующие билеты  •  вчера, 21:32
Более 3 млн тонн зерна намолотили омские аграрии  •  вчера, 18:07  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400