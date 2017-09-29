Мэрия обещает быстрее вывозить снег с омских дорог этой зимой

Этой зимой движение транспорта по центральным магистралям Омска будет осложнено из-за закрытия на капремонт моста по улице Ленина. Предвидя дорожные коллапсы, администрация города меняет процесс очистки дорог от снега. Департаменту городского хозяйства и БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" дано поручение не просто прометать проезжую часть и сдвигать валы к обочине, а оперативно вывозить снежные кучи на полигоны.

В зимний период для удобства передвижения мы должны исключить сужение дорог из-за сдвинутых к обочинам снежных валов на самых загруженных участках. Снег нужно будет оперативно вывозить, - сообщил и. о. мэра Сергей Фролов.

Добавим, что прошлой зимой прокуратура внесла мэру Омска представление из-за ненадлежащего содержания автомобильных дорог города. Также ГИБДД сообщала, что неубранный снег стал одной из основных причин наезда машин на пешеходов. Коммунальщики, в свою очередь, жаловались на нехватку техники для вывоза собранного снега.