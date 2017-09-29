Коммунальщиков вынудили отремонтировать квартиру омского ветерана
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 12:46, последнее обновление 29 сентября 2017, 13:04  •  печать

Коммунальщиков вынудили отремонтировать квартиру омского ветерана

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Квартиру ветерана на первом этаже затопили соседи, жить в ней было невозможно, а восстанавливать жильё после потопа никто не собирался.

Квартира 90-летней труженицы тыла пострадала от потопа, который устроили соседи в августе 2016 года. Причём ущерб от воды был такой, что помещение стало непригодно для проживания. Пожилая женщина просила помощи в управляющей компании, по закону ей нужно было оформить факт подтопления квартиры, решить вопрос с образованием соответствующей комиссии и проведением ремонта. Но в УК ей было в этом отказано.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, управляющая компания лишь констатировала длительное отсутствие ремонта в квартире и не выплатила ветерану положенную компенсацию. Тогда и вмешалась прокуратура, которая вместе со специалистами региональной Госжилинспекции провела обследование пострадавшей квартиры. В результате было установлено, что помещение нуждается в косметическом ремонте.

Виновника в произошедшем найти не удалось. Прокуратура Советского округа добилась, чтобы новая управляющая компания собственными силами выполнила косметический ремонт в квартире ветерана. Труженица тыла смогла вернуться в своё жильё.

Теги  •  #ветеран #прокуратура #труженик тыла

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  29 сентября 2017, 13:38

Скорее всего, в этой УК из рук вон плохо организована работа, и оборзевшие сотрудники просто не захотели выслушать бабушку и отработать вопрос. Но та молодец, нашла, куда обратиться. Для 90-летнего возраста очень даже не слабо.

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