Коммунальщиков вынудили отремонтировать квартиру омского ветерана

Квартиру ветерана на первом этаже затопили соседи, жить в ней было невозможно, а восстанавливать жильё после потопа никто не собирался.

Квартира 90-летней труженицы тыла пострадала от потопа, который устроили соседи в августе 2016 года. Причём ущерб от воды был такой, что помещение стало непригодно для проживания. Пожилая женщина просила помощи в управляющей компании, по закону ей нужно было оформить факт подтопления квартиры, решить вопрос с образованием соответствующей комиссии и проведением ремонта. Но в УК ей было в этом отказано.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, управляющая компания лишь констатировала длительное отсутствие ремонта в квартире и не выплатила ветерану положенную компенсацию. Тогда и вмешалась прокуратура, которая вместе со специалистами региональной Госжилинспекции провела обследование пострадавшей квартиры. В результате было установлено, что помещение нуждается в косметическом ремонте.

Виновника в произошедшем найти не удалось. Прокуратура Советского округа добилась, чтобы новая управляющая компания собственными силами выполнила косметический ремонт в квартире ветерана. Труженица тыла смогла вернуться в своё жильё.