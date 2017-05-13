В Омске псевдожурналист похитил 170 тысяч рублей у труженика тыла

89-летний труженик тыла обнаружил пропажу крупной суммы денег после того, как у него в гостях побывал мужчина, представившийся работником СМИ.

Инцидент произошёл накануне Дня Победы. В дом 89-летнего труженика тыла постучался неизвестный мужчина и представился фотографом. Гость заявил, что хочет сделать снимок для газеты, и пенсионер впустил его в дом. Сделав несколько фотографий, незнакомец заговорил с ветераном о надбавке к пенсии, которую должен принести почтальон, и поинтересовался, имеется ли у него возможность разменять крупные купюры. Пенсионер забеспокоился и достал шкатулку с наличными, чтобы показать гостю. Пропажу 170 тыс. руб. пожилой омич обнаружил после того, как фотограф ушел. Поняв, что его обокрали, мужчина обратился в полицию.

- Прибывшим сотрудникам полиции ветеран смог описать только верхнюю одежду злоумышленника, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемого.По признакам преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают омичей сообщить любую информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, по телефонам: 79-25-05 или 02.