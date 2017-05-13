В Омске псевдожурналист похитил 170 тысяч рублей у труженика тыла
Общество  •  13 мая 2017, 12:02, последнее обновление 13 мая 2017, 12:07  •  печать

В Омске псевдожурналист похитил 170 тысяч рублей у труженика тыла

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89-летний труженик тыла обнаружил пропажу крупной суммы денег после того, как у него в гостях побывал мужчина, представившийся работником СМИ. 

Инцидент произошёл накануне Дня Победы. В дом 89-летнего труженика тыла постучался неизвестный мужчина и представился фотографом. Гость заявил, что хочет сделать снимок для газеты, и пенсионер впустил его в дом. Сделав несколько фотографий, незнакомец заговорил с ветераном о надбавке к пенсии, которую должен принести почтальон, и поинтересовался, имеется ли у него возможность разменять крупные купюры. Пенсионер забеспокоился и достал шкатулку с наличными, чтобы показать гостю. Пропажу 170 тыс. руб. пожилой омич обнаружил после того, как фотограф ушел. Поняв, что его обокрали, мужчина обратился в полицию.

- Прибывшим сотрудникам полиции ветеран смог описать только верхнюю одежду злоумышленника, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемого.По признакам преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают омичей сообщить любую информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, по телефонам: 79-25-05 или 02.

Теги  •  #ветеран #День Победы #журналист #кража #полиция #фотограф

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Комментарии
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Виктор Монин  •  13 мая 2017, 13:36

Незваных гостей вообще не надо пускать в дом. Настоящий журналист заранее бы договорился о встрече.

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Виктор Леонов  •  13 мая 2017, 12:54

Сколько же этих мошенников развелось?! И все к пенсионерам лезут, которых легко обмануть. Никому нельзя верить!

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