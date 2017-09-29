На холодные батареи омичи могут жаловаться в Минстрой
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 11:29  •  печать

На холодные батареи омичи могут жаловаться в Минстрой

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Минстрой открыл круглосуточную горячую линию для жалоб на отопление.

В областном правительстве отчитались, что на 28 сентября теплоснабжением обеспечены все многоквартирные жилые дома Омска. Заявки от населения при отсутствии отопления в жилых помещениях, неудовлетворительной работе систем принимаются по телефону диспетчерской службы 23-24-87.

По сообщению пресс-службы облправительства, при поступлении жалоб от омичей операторы горячей линии связываются со специалистами, чтобы оперативно решить проблему или устранить аварию. Помимо этого, жители могут обращаться в свою управляющую компанию, аварийно-диспетчерскую службу мэрии: 78-78-78 или диспетчерскую службу СП "Тепловые сети" АО "Омск РТС": 40-06-91.

Теги  •  #горячая линия #Минстрой #отопление

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