На холодные батареи омичи могут жаловаться в Минстрой

В областном правительстве отчитались, что на 28 сентября теплоснабжением обеспечены все многоквартирные жилые дома Омска. Заявки от населения при отсутствии отопления в жилых помещениях, неудовлетворительной работе систем принимаются по телефону диспетчерской службы 23-24-87.

По сообщению пресс-службы облправительства, при поступлении жалоб от омичей операторы горячей линии связываются со специалистами, чтобы оперативно решить проблему или устранить аварию. Помимо этого, жители могут обращаться в свою управляющую компанию, аварийно-диспетчерскую службу мэрии: 78-78-78 или диспетчерскую службу СП "Тепловые сети" АО "Омск РТС": 40-06-91.