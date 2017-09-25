Омский губернатор обязал чиновников за сутки подключить к теплу все школы и больницы

Как сообщает областное правительство, губернатор Виктор Назаров поставил задачу в течение суток завершить подключение к теплу объектов социальной сферы по всей области. Поэтапное подключение ведётся с прошлой недели. Однако глава потребовал завершить подачу тепла в течение суток. Виктор Назаров подчеркнул, что отчёт о стопроцентном подключении объектов социальной сферы должен быть представлен ему во вторник, то есть завтра, 26 сентября.