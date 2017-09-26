В мэрии пояснили, почему не во всех квартирах Омска тепло

В некоторые дома Омска до сих пор не подали тепло, в городской администрации пояснили, что причиной тому может быть нерасторопность управляющих компаний.

О причинах задержки подачи тепла в некоторые дома Омска в интервью "12 каналу" 25 сентября рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут.

Михаил Бут поясняет, что подать тепло в дома и другие объекта города - это не просто открыть задвижку и пустить горячую воду в трубы. Чтобы создать условия для запуска отопления, нужно знать параметры: давление теплоносителя и температуру. И в первую очередь в этот сложный процесс включают социальные объекты: школы, детские сады, спортивные и социальные учреждения. При этом существует постановление, в котором прописано, когда конкретно подключат к теплу определённый объект.

Была поставлена цель в первые дни, до выходных и в выходные, чтобы тепло пришло в объекты соцкультбыта, - говорит Михаил Бут. - Что касается жилого фонда, то в настоящее время из 6148 домов подано тепло в 1848 - это 30,5 %. Почти на 80 % выданы наряды-задания, идёт активное подключение жилого фонда. У нас постоянно меняются эти цифры в сторону прогрессии. Думаю, до конца среды основная масса жилого фонда будет подключена.

Однако замглавы депхозяйства отметил, что тормозить процесс подачи тепла в жилые дома могут управляющие компании.

От управляющей компании зависит подготовка всего жилого фонда и получение наряда-задания на тепло, - рассказывает Бут. - Если у них всё имеется на руках, то никаких проблем нет, только оперативная работа работников компании - слесарей на внутридомовых системах. В настоящее время на сегодняшний день все необходимые параметры (и теплоисточники, и трубопроводы) подготовлены и подают тепло на жильё.

При этом Михаил Бут отметил, что в департамент отовсюду идут звонки от омичей, которые ещё ждут подачи отопления в их дома. В этом случае важна оперативная работа управляющих компаний и их работников, которые должны были обеспечить определённые условия для теплоносителя, который бы смог беспроблемно выдержать нужный объём нагрузки.