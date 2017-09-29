В ближайшие семь лет в омских школах появятся 22 тысячи новых мест
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 10:39  •  печать

В ближайшие семь лет в омских школах появятся 22 тысячи новых мест

Автор:

К 2025 году в Омске планируют создать 22 тыс. новых учебных мест. Они появятся благодаря постройке, реконструкции и капитальному ремонту зданий.

На заседании совета при мэре по стратегическому развитию и приоритетным проектам был поднят вопрос о реализации программы развития сферы образования. Члены совета обсудили повышение доступности образования для детей.

Сейчас омская образовательная сеть насчитывает 363 учебных заведения, которые посещают 160 тыс. детей и подростков. За последние четыре года число детей увеличилось почти на 11 тысяч.

В 2017-2018 году в омских школах учатся более 113 тыс. детей. 97 % школ были построены до 2000 года, причем большая часть из них введена в эксплуатацию в 1950-1980 годы. Для решения этих проблем муниципалитет планирует строительство новых и реконструкцию старых школ.

За последние три года были построены три здания на 1650 мест. А к 2025 году планируется создать 22 тысячи новых мест в школах за счёт строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий.

Теги  •  #строительство #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Шалаев объяснил, почему не играет Сундстрём  •  вчера, 22:32  •   2
Омичка лишилась денег с карты, отказавшись купить несуществующие билеты  •  вчера, 21:32
Более 3 млн тонн зерна намолотили омские аграрии  •  вчера, 18:07  •   1
На открытии нового сезона в омском театре зрителей напоят глинтвейном  •  вчера, 17:39
Известный актёр признался в любви к Омску во время гастролей  •  вчера, 16:57
Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести  •  вчера, 16:24  •   4
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400