В ближайшие семь лет в омских школах появятся 22 тысячи новых мест

К 2025 году в Омске планируют создать 22 тыс. новых учебных мест. Они появятся благодаря постройке, реконструкции и капитальному ремонту зданий.

На заседании совета при мэре по стратегическому развитию и приоритетным проектам был поднят вопрос о реализации программы развития сферы образования. Члены совета обсудили повышение доступности образования для детей.

Сейчас омская образовательная сеть насчитывает 363 учебных заведения, которые посещают 160 тыс. детей и подростков. За последние четыре года число детей увеличилось почти на 11 тысяч.

В 2017-2018 году в омских школах учатся более 113 тыс. детей. 97 % школ были построены до 2000 года, причем большая часть из них введена в эксплуатацию в 1950-1980 годы. Для решения этих проблем муниципалитет планирует строительство новых и реконструкцию старых школ.

За последние три года были построены три здания на 1650 мест. А к 2025 году планируется создать 22 тысячи новых мест в школах за счёт строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий.