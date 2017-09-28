В Омской области незаконно объединили деревенские школы

В Павлоградском районе Омской области школу деревни Ясная Поляна присоединили к школе в селе Хорошки, не проведя по этому поводу опрос местных жителей. Прокуратура усмотрела в этом нарушение прав детей на образование.

Прокуратурой Омской области проведена проверка по коллективному обращению жителей деревни Ясная Поляна Павлоградского района Омской области о нарушении прав их детей на образование в связи с реорганизацией Яснополянской школы, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требования Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" администрацией Павлоградского района принято решение о реорганизации МБОУ "Яснополянская ОШ" без учёта мнения жителей данного сельского поселения, оформленного в установленном порядке. Также при оценке последствий принятия решения о реорганизации Яснополянской школы муниципальной комиссией учтены не все необходимые критерии, а по некоторым из них оценка проведена формально.

Реорганизация заключается в присоединении школы в деревне Ясная Поляна к общеобразовательному учреждению в соседнем сельском поселении Хорошки, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" прокурор Наталья Коваль. - Учитывая, что хорошковская школа находится на расстоянии около трёх километров от Ясной Поляны, администрацией поселения был организован подвоз школьников. Но, несмотря на это, при проведении процедуры реорганизации не был проведён опрос жителей, что является обязательным условием - в этом и заключается нарушение требования федерального закона.

По результатам проверки прокуратурой Павлоградского района исполняющему обязанности главы района внесено представление. Теперь администрация деревни Ясная Поляна должна провести опрос жителей, чтобы выяснить их мнение по поводу присоединения деревенской школы к хорошковской. Исходя из полученных сведений и должно приниматься решение, но каким оно будет, отметили в прокуратуре, пока судить рано.

Вопросы устранения нарушений законодательства находятся на контроле в прокуратуре района.