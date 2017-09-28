В омские школы молодых педагогов заманивают жильём
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 17:54, последнее обновление 28 сентября 2017, 17:59  •  печать

В омские школы молодых педагогов заманивают жильём

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В 2017 году в омские школы пришли работать 266 молодых педагогов, некоторым предоставляются социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.

В текущем учебном году в школы и детские сады трудоустроено 266 молодых педагогов и воспитателей, сообщила начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента образования мэрии Лариса Аленчикова на заседании Территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе.

Не секрет, что у учителей зарплаты невысокие. Чтобы педагоги не сбегали с рабочих мест, департаментом образования мэрии совместно с социальными партнёрами изыскиваются разные методы привлечения молодых специалистов в школы. Пресс-служба мэрии сообщает, что молодым учителям, работающим в муниципальных бюджетных организациях Омска, оказывают социально-экономическую поддержку в виде социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Однако сумму выплат и количество поддержанных таким способом педагогов мэрия не сообщила.

- Выплаты производятся как сельским педагогам, так городским, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" глава департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова. - Молодой учитель встаёт в очередь в департаменте жилищной политики мэрии, наш департамент проводит комиссию, выясняя, нуждается ли он в жилье. Например, педагог проживает в маленькой квартире с родителями, а количество квадратных метров имеющегося жилья не соответствует нормам. Таким образом выплаты получили уже немало учителей, но более подробно об этом вам расскажут в департаменте жилищной политики, где занимаются этой темой.

 Члены комиссии также высказались о необходимости разработки дополнительных мер, направленных на поддержку молодых педагогов.

Теги  •  #выплата #Екатерина Спехова #учитель

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Комментарии
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Анна Соцкая  •  28 сентября 2017, 18:35

Учителям помогать нужно, ведь зарплаты у них действительно небольшие. Но я бы пересмотрела закон и давала помощь учителям, даже если квадратные метры в квартире родителей и позволяют проживать вместе. Ведь всем хочется иметь собственное жилье.

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Виктор Монин  •  28 сентября 2017, 18:05

Так и надо делать, а то как еще молодым учителям приобретать жилье со скромными зарплатами?

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