В омские школы молодых педагогов заманивают жильём

В 2017 году в омские школы пришли работать 266 молодых педагогов, некоторым предоставляются социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.

В текущем учебном году в школы и детские сады трудоустроено 266 молодых педагогов и воспитателей, сообщила начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента образования мэрии Лариса Аленчикова на заседании Территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе.

Не секрет, что у учителей зарплаты невысокие. Чтобы педагоги не сбегали с рабочих мест, департаментом образования мэрии совместно с социальными партнёрами изыскиваются разные методы привлечения молодых специалистов в школы. Пресс-служба мэрии сообщает, что молодым учителям, работающим в муниципальных бюджетных организациях Омска, оказывают социально-экономическую поддержку в виде социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Однако сумму выплат и количество поддержанных таким способом педагогов мэрия не сообщила.

- Выплаты производятся как сельским педагогам, так городским, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" глава департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова. - Молодой учитель встаёт в очередь в департаменте жилищной политики мэрии, наш департамент проводит комиссию, выясняя, нуждается ли он в жилье. Например, педагог проживает в маленькой квартире с родителями, а количество квадратных метров имеющегося жилья не соответствует нормам. Таким образом выплаты получили уже немало учителей, но более подробно об этом вам расскажут в департаменте жилищной политики, где занимаются этой темой.

Члены комиссии также высказались о необходимости разработки дополнительных мер, направленных на поддержку молодых педагогов.