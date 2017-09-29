Омского спасателя уволили из-за большого имущества жены
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 10:17, последнее обновление 29 сентября 2017, 10:18  •  печать

Омского спасателя уволили из-за большого имущества жены

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Руководитель Большереченского инспекторского участка Центра по маломерным судам (ГИМС) уволен с работы, так как скрыл наличие у семьи нескольких участков и жилых помещений.

Руководитель был уволен в связи с утратой доверия. Омская транспортная прокуратура установила, что мужчина в справке о доходах за 2016 год не указал наличие в собственности у жены семи жилых и нежилых помещений, а также девяти земельных участков. Кроме того, это же имущество не было записано в справке за 2015 год.

Со своей отставкой инспектор не согласился и попытался восстановиться, подав иск в Первомайский районный суд Омска. Однако суд признал увольнение законным и отказал истцу в его требованиях.

Теги  •  #Большереченский район #МЧС #отставка #прокуратура

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