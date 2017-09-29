Омского спасателя уволили из-за большого имущества жены

Руководитель Большереченского инспекторского участка Центра по маломерным судам (ГИМС) уволен с работы, так как скрыл наличие у семьи нескольких участков и жилых помещений.

Руководитель был уволен в связи с утратой доверия. Омская транспортная прокуратура установила, что мужчина в справке о доходах за 2016 год не указал наличие в собственности у жены семи жилых и нежилых помещений, а также девяти земельных участков. Кроме того, это же имущество не было записано в справке за 2015 год.

Со своей отставкой инспектор не согласился и попытался восстановиться, подав иск в Первомайский районный суд Омска. Однако суд признал увольнение законным и отказал истцу в его требованиях.