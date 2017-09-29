Омские туристы не могут вылететь из Крыма

Сегодня, 29 сентября, был задержан рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Симферополь - Омск. Самолёт должен был вылететь из аэропорта Симферополя в Омск в 4 часа 20 минут по московскому времени, сейчас ориентировочное время вылета - 7:55 по Москве. В виду этого задерживается и обратный рейс из Омска в Симферополь. По расписанию он назначен на 12:25 по омскому времени, но сейчас время вылета - 16.00.

- У нас нет никакой информации о причинах задержки рейса. У нас только информация поступает, что рейс задержан, а по какой причине - нет информации, - сообщили в справочной омского аэропорта.

Между тем, как сообщают сами пассажиры, задержка связна с поломкой одного из самолётов, которая повлияла на все полётное расписание авиакомпании. Вылета сейчас ожидают и туристы из Самары. Накануне на шесть часов был также задержан рейс из Симферополя в Нижний Новгород, днём ранее на 10 часов задержали рейс Симферополь - Челябинск.

- Я была транзитным пассажиром, и в аэропорту Симферополя мне пришлось находиться дольше. В гостиницу нас увезли за 40 километров, час там пробыли, и обратно в аэропорт, снова задержка. Мне вообще от Омска ещё 3 часа в область ехать. Меня встречает муж, я уже несколько раз давала ему отбой, когда он уже выезжал. Впечатление об отдыхе, конечно, немного испорчено, - рассказала "Омск Здесь" одна из пассажирок рейса Симферополь - Омск.