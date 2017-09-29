За девять месяцев омичи полмиллиона раз нарушали ПДД

Камерами автоматической фиксации за девять месяцев 2017 года зарегистрировано более 528 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Как поясняют в областном правительстве, технические средства обеспечения безопасности дорожного движения, применяемые на автодорогах Омской области, фиксируют нарушения скоростного режима, правил парковки транспортных средств, а также правил проезда перекрёстков.

Превышение скоростного режима на городских магистралях - самое часто встречающееся нарушение, выявленное в автоматическом режиме. С начала этого года и по состоянию на 28 сентября 2017-го задокументировано и подтверждено 480 711 случаев превышения установленной скорости, это 91 % от общего числа всех нарушений.