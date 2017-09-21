Омич сдался полицейским, посмотрев видео в интернете

Мужчина признался в краже денег из банкомата, узнав от знакомых про опубликованную в Сети видеозапись, на которой запечатлён момент совершения преступления.

Пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральном округу сообщила о том, что мужчина, которого разыскивали по подозрению в хищении денег из банкомата, сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. Как оказалось, признаться в содеянном его заставили муки совести.

- Мужчине стало стыдно за свой поступок, и он написал явку с повинной, - рассказали в транспортной полиции. - В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкции данной статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл три недели назад, 1 сентября. В тот день мужчина пришёл на железнодорожный вокзал, чтобы снять наличные. Дождавшись своей очереди, он попытался вставить зарплатную карту в банкомат, но не смог, поскольку терминал завершал выполнение другой операции. Спустя несколько секунд он выдал 5 тыс. руб. Мужчина понял, что эти деньги принадлежат стоящему рядом молодому человеку, но забрал их себе и спешно покинул вокзал.

Всё произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кассовом зале вокзала. Транспортные полицейские опубликовали кадры с места преступления, и спустя некоторое время мужчина узнал от знакомых, что его разыскивают.