Учителям омичи предпочитают дарить букеты с циркулями и линейками
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 12:36, последнее обновление 31 августа 2017, 13:10  •  печать

Учителям омичи предпочитают дарить букеты с циркулями и линейками

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Средняя стоимость школьного букета для 1 сентября составит 700 рублей. Омские флористы заявляют, что цены в этот день повышать не будут.

Сегодня, 31 августа, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая одному из главных атрибутов 1 сентября - школьному букету. По словам владельца сети магазинов "Букетик" Николая Сауляка, средний чек на цветы составляет 600-700 руб. и в последние годы не рос.

- Традиционное повышение стоимости происходит лишь на 14 февраля и 8 марта, - говорит Николай Сауляк. - К 1 сентября никаких повышений не планируется.

По словам флористов, традиционным спросом в День знаний у омичей пользуются хризантемы всех цветов и размеров, а также небольшие розы. Некоторые родители весьма креативно подходят к выбору цветочного подарка для педагога, оформляя букеты циркулями, линейками и ластиками.

Добавим, в этот день также пройдёт акция "Дети вместо цветов", проводимая благотворительным фондом "Радуга". Школьникам и их родителям предлагается отказаться от букетов для педагогов, а сэкономленные средства отправить на лечение больных детей.

Теги  •  #1 сентября #букет #подарок

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Комментарии
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Анна Орлова  •  31 августа 2017, 15:38

Идея отказаться от цветов на самом деле не такая уж и нелепая. Помниться, наша учительница признавалась, что все эти букеты (да ещё в таком количестве) очень неудобно тащить, ставить в воду, потом они осыпаются, потом их выкидывать... Возни много, а толку никакого.

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Jack Daniels  •  31 августа 2017, 14:14

"букеты с циркулями, линейками и ластиками" - креативненько, конечно... а может сразу с несколькими тысячными купюрами букеты делать - ну, как конверты на свадьбу. А что? - и букет, и не взятка, и вроде как на ремонт класса сдали))

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Ирина Мельникова  •  31 августа 2017, 13:17

Да, сейчас совсем не креативно вырастить на своем дачном участке те же хризантемы, розы и, как раньше, гладиолусы.

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