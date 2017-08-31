Учителям омичи предпочитают дарить букеты с циркулями и линейками

Сегодня, 31 августа, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая одному из главных атрибутов 1 сентября - школьному букету. По словам владельца сети магазинов "Букетик" Николая Сауляка, средний чек на цветы составляет 600-700 руб. и в последние годы не рос.
- Традиционное повышение стоимости происходит лишь на 14 февраля и 8 марта, - говорит Николай Сауляк. - К 1 сентября никаких повышений не планируется.
По словам флористов, традиционным спросом в День знаний у омичей пользуются хризантемы всех цветов и размеров, а также небольшие розы. Некоторые родители весьма креативно подходят к выбору цветочного подарка для педагога, оформляя букеты циркулями, линейками и ластиками.
Добавим, в этот день также пройдёт акция "Дети вместо цветов", проводимая благотворительным фондом "Радуга". Школьникам и их родителям предлагается отказаться от букетов для педагогов, а сэкономленные средства отправить на лечение больных детей.
Идея отказаться от цветов на самом деле не такая уж и нелепая. Помниться, наша учительница признавалась, что все эти букеты (да ещё в таком количестве) очень неудобно тащить, ставить в воду, потом они осыпаются, потом их выкидывать... Возни много, а толку никакого.
"букеты с циркулями, линейками и ластиками" - креативненько, конечно... а может сразу с несколькими тысячными купюрами букеты делать - ну, как конверты на свадьбу. А что? - и букет, и не взятка, и вроде как на ремонт класса сдали))
Да, сейчас совсем не креативно вырастить на своем дачном участке те же хризантемы, розы и, как раньше, гладиолусы.