Учителям омичи предпочитают дарить букеты с циркулями и линейками

Средняя стоимость школьного букета для 1 сентября составит 700 рублей. Омские флористы заявляют, что цены в этот день повышать не будут.

Сегодня, 31 августа, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая одному из главных атрибутов 1 сентября - школьному букету. По словам владельца сети магазинов "Букетик" Николая Сауляка, средний чек на цветы составляет 600-700 руб. и в последние годы не рос.

- Традиционное повышение стоимости происходит лишь на 14 февраля и 8 марта, - говорит Николай Сауляк. - К 1 сентября никаких повышений не планируется.

По словам флористов, традиционным спросом в День знаний у омичей пользуются хризантемы всех цветов и размеров, а также небольшие розы. Некоторые родители весьма креативно подходят к выбору цветочного подарка для педагога, оформляя букеты циркулями, линейками и ластиками.

Добавим, в этот день также пройдёт акция "Дети вместо цветов", проводимая благотворительным фондом "Радуга". Школьникам и их родителям предлагается отказаться от букетов для педагогов, а сэкономленные средства отправить на лечение больных детей.