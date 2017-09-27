В следующем году омским врачам и учителям обещают повысить зарплату

На повышение заработных плат некоторым категориям бюджетников в 2018 году будет выделено 80 млрд руб. Об этом пишут "РИА-Новости" со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Такое заявление он сделал на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сказал, что дополнительно регионам выделяется 100 млрд руб. сверх нормы на выполнение задач по зарплате. Напомним, что в 2017 году на повышение зарплат в регионах было направлено около 40 млрд руб.