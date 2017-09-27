В следующем году омским врачам и учителям обещают повысить зарплату
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 11:32, последнее обновление 27 сентября 2017, 11:32  •  печать

В следующем году омским врачам и учителям обещают повысить зарплату

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Москва подготовила 80 млрд рублей для увеличения зарплаты региональных бюджетников.

На повышение заработных плат некоторым категориям бюджетников в 2018 году будет выделено 80 млрд руб. Об этом пишут "РИА-Новости" со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Такое заявление он сделал на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сказал, что дополнительно регионам выделяется 100 млрд руб. сверх нормы на выполнение задач по зарплате. Напомним, что в 2017 году на повышение зарплат в регионах было направлено около 40 млрд руб.

Теги  •  #бюджетник #зарплата #повышение

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  27 сентября 2017, 11:48

Давно пора было это сделать, а не приурочивать к грядущим выборам. Хочется верить, что на местах распределение этих средств будет честным и не предвзятым, но почему-то червячок сомнения где-то внутри грызёт...

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