В Омске заместителя начальника колонии могут посадить за взятки
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 17:23, последнее обновление 28 сентября 2017, 17:27  •  печать

В Омске заместителя начальника колонии могут посадить за взятки

Автор:

Бывший замначальника омской колонии брал взятки деньгами и запчастями для личного УАЗа.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области. Его обвиняют в получении взятки, общая сумма которой превысила 200 тысяч рублей. Помимо получения бывшим уфсиновцем запчастей и денег от одного из осуждённых ЛИУ-10 и его знакомых, был проведён и капитальный ремонт машины марки УАЗ на 150 тыс. рублей. За это замначальника ЛИУ-10 подготовил положительную характеристику для условно-досрочного освобождения заключённого.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, вину в предъявленном обвинении бывший заместитель начальника колонии не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.

 

Теги  •  #взятка #колония #УФСИН

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  28 сентября 2017, 20:20

Не все могут справиться с соблазном получить вознаграждение за почти пустяковую для него услугу.

Ответить
Последние новости
Более 3 млн тонн зерна намолотили омские аграрии  •  сегодня, 18:07
На открытии нового сезона в омском театре зрителей напоят глинтвейном  •  сегодня, 17:39
Известный актёр признался в любви к Омску во время гастролей  •  сегодня, 16:57
Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести  •  сегодня, 16:24  •   4
Виктор Назаров на форуме ШОС и БРИКС рассказал об омском бизнесе  •  сегодня, 14:59
В Омске водитель троллейбуса забрал чужую сумку с деньгами, пока стоял в пробке  •  сегодня, 14:40  •   3  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400