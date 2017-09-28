В Омске заместителя начальника колонии могут посадить за взятки

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области. Его обвиняют в получении взятки, общая сумма которой превысила 200 тысяч рублей. Помимо получения бывшим уфсиновцем запчастей и денег от одного из осуждённых ЛИУ-10 и его знакомых, был проведён и капитальный ремонт машины марки УАЗ на 150 тыс. рублей. За это замначальника ЛИУ-10 подготовил положительную характеристику для условно-досрочного освобождения заключённого.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, вину в предъявленном обвинении бывший заместитель начальника колонии не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.