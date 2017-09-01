В Омской области сотрудники военкомата брали взятки

В Омске вынесли приговор экс-начальнику отдела военного комиссариата Омской области по городу Тара, Тарскому и Колосовскому районам Ренату Абайдулину и бывшему руководителю одного из отделений военкомата Андрею Фоменко. Они признаны виновными в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следствие выяснило, что в феврале 2016 года обвиняемые получили взятку в размере 20 тыс. руб. от не проходившего военную службу 29-летнего омича. Эти деньги они получили за выдачу справки вместо военного билета.

Для того чтобы осуществить задуманное, они провели незаконное заседание призывной комиссии. После получения денег злоумышленники были задержаны. При осмотре у них обнаружили и изъяли взятку.

После возбуждения уголовного дела обвиняемые были уволены из военкомата. Тарский городской суд Омской области назначил Абайдулину три года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в госорганах на полтора года. Фоменко назначили два года условно и лишили права работы на госдолжностях также на полтора года.