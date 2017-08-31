Сотрудник МЧС Белоруссии вымогал взятку у омской компании

За две тысячи долларов США он готов был решить все вопросы "Омск карбон Могилёв".

Суд Октябрьского района Могилёва 29 августа признал бывшего начальника Могилёвского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Василия Иваницкого виновным в получении взятки в две тысячи долларов. Об этом сообщают "Белорусские новости". Деньги он требовал от "Омск карбон Могилёв", которое входит в структуру компаний омского предпринимателя Валерия Каплуната. Добавим, предприятие в Белоруссии строит завод. Строительство началось в 2014 году, проект получил поддержку президента страны Александра Лукашенко. "Первый камень" в закладку нового завода положил омский губернатор Виктор Назаров.

В конце прошлого года Иваницкий предложил представителям строящегося предприятия "Омск карбон Могилев" передать ему от одной до двух тысяч долларов за способствование скорейшему решению вопросов, входящих в его компетенцию. В январе 2017-го генеральный директор компании Михаил Караваев передал сотруднику МЧС деньги. Но "сделка" проходила под контролем белорусских силовиков.

Вину в ходе следствия Иваницкий признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Имущество обвиняемого конфискованоНо приговор в законную силу не вступил.