Сотрудник МЧС Белоруссии вымогал взятку у омской компании

Суд Октябрьского района Могилёва 29 августа признал бывшего начальника Могилёвского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Василия Иваницкого виновным в получении взятки в две тысячи долларов. Об этом сообщают "Белорусские новости". Деньги он требовал от "Омск карбон Могилёв", которое входит в структуру компаний омского предпринимателя Валерия Каплуната. Добавим, предприятие в Белоруссии строит завод. Строительство началось в 2014 году, проект получил поддержку президента страны Александра Лукашенко. "Первый камень" в закладку нового завода положил омский губернатор Виктор Назаров.
В конце прошлого года Иваницкий предложил представителям строящегося предприятия "Омск карбон Могилев" передать ему от одной до двух тысяч долларов за способствование скорейшему решению вопросов, входящих в его компетенцию. В январе 2017-го генеральный директор компании Михаил Караваев передал сотруднику МЧС деньги. Но "сделка" проходила под контролем белорусских силовиков.
Вину в ходе следствия Иваницкий признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Имущество обвиняемого конфискованоНо приговор в законную силу не вступил.