Сотрудник МЧС Белоруссии вымогал взятку у омской компании
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 21:32, последнее обновление 31 августа 2017, 21:42  •  печать

Сотрудник МЧС Белоруссии вымогал взятку у омской компании

Автор:

За две тысячи долларов США он готов был решить все вопросы "Омск карбон Могилёв".

Суд Октябрьского района Могилёва 29 августа признал бывшего начальника Могилёвского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Василия Иваницкого виновным в получении взятки в две тысячи долларов. Об этом сообщают "Белорусские новости". Деньги он требовал от "Омск карбон Могилёв", которое входит в структуру компаний омского предпринимателя Валерия Каплуната. Добавим, предприятие в Белоруссии строит завод. Строительство началось в 2014 году, проект получил поддержку президента страны Александра Лукашенко. "Первый камень" в закладку нового завода положил омский губернатор Виктор Назаров.

В конце прошлого года Иваницкий предложил представителям строящегося предприятия "Омск карбон Могилев" передать ему от одной до двух тысяч долларов за способствование скорейшему решению вопросов, входящих в его компетенцию. В январе 2017-го генеральный директор компании Михаил Караваев передал сотруднику МЧС деньги. Но "сделка" проходила под контролем белорусских силовиков.

Вину в ходе следствия Иваницкий признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Имущество обвиняемого конфискованоНо приговор в законную силу не вступил.

Теги  •  #Валерий Каплунат #взятка #МЧС

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске изменится схема движения трёх автобусных маршрутов  •  сегодня, 18:58
В Омске двое детей пострадали в тройном ДТП  •  сегодня, 17:42
Омские маршрутки ездят по городу с техническими неисправностями  •  сегодня, 17:09  •   4  •  
В Большереченском зоопарке родился детёныш гималайского тара  •  сегодня, 16:56  •   1  •  
Соцсети: В Омске завёлся вор эклеров  •  сегодня, 16:39  •   1
Омичей вновь приглашают провести выходные на Любинском  •  сегодня, 16:27  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400