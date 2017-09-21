В Омске не будет дорожать мясо, но повысятся цены на овощи

За последний год омские магазины не повышали цену на мясо. Чиновники обещают, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

Сегодня, 21 сентября, состоялась пресс-конференция, посвящённая ценам на продукты питания. По словам начальника отдела переработки и товарного рынка регионального Минсельхоза Константина Цыпленкова, цены на продукты питания ожидаются на уровне прошлого года.

- Есть тенденции к снижению цены на зерно, так как в стране хороший урожай и карантинные меры запрещают вывоз его из региона. Подешевеет и лук. В Омской области собран хороший урожай. Вместе с тем ожидается небольшой рост цен на овощи, поскольку ими область не обеспечивает себя в полном объёме, - добавил Цыпленков. - К новому году ожидаем сезонное повышение цен на кондитерские изделия и алкоголь.

По словам омских чиновников, мясо в Омске не дорожало уже больше года. На стоимость свинины не повлияла вспышка африканской чумы.

- Колебания цены на свинину небольшие. Стабильные цены на говядину и баранину. Мы ежедневно на протяжении месяца мониторим цены в мясных лавках, крупных магазинах и рынках, - заявил начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.