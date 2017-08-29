В Омске изъяли 54 кг нелегальной свинины
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 11:03, последнее обновление 29 августа 2017, 11:20  •  печать

В Омске изъяли 54 кг нелегальной свинины

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Администрация Центрального округа нашла 13 точек нелегальной продажи свинины с начала АЧС.

Сотрудники отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа вместе с представителями регионального Россельхознадзора и правоохранительных органов устраивают ежедневные рейды по поиску нелегальных точек продажи мяса свиней.

Администрация округа нашла 13 мест, в которых торгуют мясом. По этим точкам регулярно проходят рейды. Также проводится мониторинг частного сектора, чтобы найти поголовье свиней в подсобных хозяйствах.

Сейчас внимание специалистов направлено на нелегальные торговые точки, расположенные на улицах 10 лет Октября, Лермонтова, 20-я Линия, Омская, 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская, Багратиона, 24-я Северная, Орджоникидзе, Краснознамённая и Красный Путь.

На сегодняшний день с момента обнаружения в регионе АЧС было изъято более 54 кг нелегальной свинины. На нарушителей составили 72 административных протокола.

Теги  •  #мясо #нелегальная торговля #свинья #чума

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