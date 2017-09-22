120 учеников в Омской области лишились школьного автобуса

Сегодня, 22 сентября, в социальных сетях омичи рассказали о проблеме со школьным автобусом в населённых пунктах Магистрального сельского поселения Омского района. По словам местных жителей, подвоз детей в школу из деревни Зелёное поле и села Ребровка осуществлял старый автобус, но недавно водитель уволился, и теперь ученики лишились возможности посещать образовательное учреждение.

- Нас директор школы за две недели предупредил о том, что водитель написал заявление на увольнение, - рассказал житель деревни Зелёное поле Евгений Панин. - Он сказал, что нужно найти человека на это место. Но за зарплату в 13 тыс. руб. при графике с 6 утра до 8 вечера, естественно, никто работать не захотел. Мы просим предоставить нам второй школьный автобус и провести капитальный ремонт имеющегося. Если будут два водителя работать по полдня, то проблема решится. Раньше один автобус справлялся, но в этом году количество школьников увеличилось, и количество рейсов возросло, а зарплата осталась прежней, поэтому водитель и уволился.

Жители Омского района написали заявление на имя губернатора Омской области Виктора Назарова. Они просят у главы региона помощи в разрешении проблемы.

В пресс-службе областного Минтранса корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что специалистам, скорее всего, об этой ситуации известно, но пока никаких комментариев по этому поводу не будет. Редакция в свою очередь направила официальный запрос на предоставление информации о том, как решается проблема подвоза учеников в населённых пунктах Омского района.