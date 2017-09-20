В Омске в следующем году не появится новых школ
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 08:06, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:04  •  печать

В Омске в следующем году не появится новых школ

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Из-за отсутствия федеральных субсидий откладывается строительство общеобразовательных учреждений в микрорайоне "Амурский-2" и на ул. Завертяева.

Региональным министерством строительства и ЖКК не подана заявка на участие в 2018 году в федеральной программе, позволяющей области получить деньги на строительство новых школ. Об этом сообщает "Новый Омск". Как пояснили изданию в ответе на запрос в министерстве образования Омской области, в следующем году ни одной школы в Прииртышье не построят, соответственно, компенсировать из бюджета нечего.

- В рамках федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях из областного бюджета должно быть профинансировано строительство школ в объёме 100 %, после чего рассматривается вопрос возмещения затрат на строительство школ из федерального бюджета. Существенным условием исполнения обязательств по соглашению является ввод объекта в эксплуатацию в течение календарного года, в котором было подписано соглашение, - говорится в ответе.

Теги  •  #министерство образования #строительство #школа

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