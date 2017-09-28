Компенсация омичам за умерщвлённых свиней достигла 60 млн рублей

За животных, которых пришлось умертвить в ходе мероприятий против африканской чумы свиней, омским фермерам выплатили 60 миллионов рублей.

В Омской области продолжается выплата компенсаций жителям понёсшим убытки из-за африканской чумы свиней. Региональный Минсельхозпрод выделил 27 млн рублей, которые пойдут на выплаты компенсаций 163 владельцам личных подворий, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

135 получателей живут в селе Луговое Таврического района, 27 человек - в селе Новотроицкое и деревне Малокулачье Омского района. Деньги направлены на лицевые счета граждан, понёсших ущерб в результате ликвидации поголовья. Всего из резервного фонда регионального правительства на выдачу компенсаций направили 59,6 миллиона рублей для 644 фермера. До конца недели планируется выплатить ещё 3,3 млн рублей, их получат жители села Лежанка Горьковского района и деревни Тамбовка Саргатского района.

Размер выплат определяется исходя из средней рыночной стоимости и составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.