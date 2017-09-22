В Омских колониях больше не боятся африканской чумы свиней

По сообщению пресс-службы областного правительства, в связи с завершением мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней в ИК-8 ограничительные мероприятия (карантин) на территории отдельных муниципальных образований Омской области отменены указом губернатора Омской области Виктора Назарова.

Однако после отмены карантина по африканской чуме свиней на территории очагов болезни до 20 марта 2018 года запрещено вывозить свиней, продукты животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Кроме этого запрещена торговля свиньями и покупка животных у населения в зонах, где были зафиксированы вспышки.