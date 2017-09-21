В Омске дачные свинофермы уличили в нарушениях

Во многих личных подсобных хозяйствах проверки Россельхознадзора выявили нарушения. На неблагоприятное соседство со свиньями жалуются омские садоводы.

Специалистами регионального Россельхознадзора проводятся проверки хозяйств, где занимаются разведением свиней и реализацией мяса.

С начала июля 2017 г. проведено 4 проверки убойных пунктов, выявлено 5 нарушений, в том числе по статье "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов", - сообщает пресс-служба ведомства. - Сумма административных штрафов составила 60 тыс. руб.

Учитывая неблагополучную ситуацию на территории Омской области по африканской чуме свиней, мелкие фермы держат на особом контроле. В августе проведено шесть проверок соблюдения ветеринарно-санитарных требований в личных подсобных хозяйствах, в ходе которых специалистами были выявлены нарушения правил содержания свиней и нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов. Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 11 500 руб.

О недопустимости разведения свиней на дачных участках высказался сегодня председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь. По его словам, курицы и кролики вполне приемлемы для садового участка, но свиньи, особенно в большом количестве, мешают дачникам, при этом нарушают правила санитарии и гигиены.

Напомним, что разводить свиней на садовых участках запрещено, но в некоторых частных хозяйствах поголовье исчисляется десятками, что идёт вразрез с законом.