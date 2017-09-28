Омичей обеспечили картошкой на зиму
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 10:28  •  печать

Омичей обеспечили картошкой на зиму

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В регионе применяют новейшие технологии картофелеводства.

Урожай картофеля и овощей в регионе в этом году неплохой. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде. Уровень самообеспеченности картофелем жителей области составляет 130 %, овощами - почти 90. На сегодняшний день в регионе имеются оборудованные площадки для хранения картофеля и овощей на 140 тыс. тонн, продолжается строительство и реконструкция овощехранилищ.

Во многом на это повлияло то, что крестьянско-фермерские хозяйства региона применяют новейшие технологии картофелеводства. Так, в Омском районе в хозяйстве братьев Кныш занимаются выращиванием и переработкой картофеля элитных сортов "Гала" и "Розара". В хозяйстве введено в оборот картофелехранилище на 5000 тонн - это только первая очередь. По завершении проекта общая мощность хранения картофеля составит 20 тыс. тонн.

В этом году на ферме установили автоматическую линию по сортировке, мойке и упаковке картофеля. В перспективе планируется организовать глубокую переработку картофеля с использованием заморозки, а также наладить выпуск готовой продукции: чипсов, картофельных долек, крахмала и картофеля "фри".

Теги  •  #картофель #Омская область #урожай

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  28 сентября 2017, 10:31

А цена на этот картофель и продукты его переработки не будет завышенной?

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